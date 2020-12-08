Гибкий Motorola RAZR 5G прибыл в Россию — просят за него 120 000 рублей

Теперь официально.

Раскладушку с гибким дисплеем Motorola RAZR 5G наконец-то привезли в Россию. Уже названа цена устройства, а также открыты предзаказы.

В Интернет-магазине «Связного» и на сайте Motorola-shop указано, что RAZR нового поколения обойдется нашим соотечественникам в 119 990 рублей.

Столько же, к слову, у нас просят, за Galaxy Z Flip от Samsung (еще одна гибкая раскладушка).

Аппаратной основой девайса является чипсет Snapdragon 765G. Объем ОЗУ равен 8 ГБ, емкость накопителя достигает 256 ГБ. У смартфона аккумулятор на 2800 мА*ч (да, крошечный, увы).

Внутренний экран тут 6,2-дюймовый с разрешением 2142 на 876 пикселей. Внешний дисплей 2,7-дюймовый (разрешение 800 на 600).

Главная камера 48-мегапиксельная.

Ну а 5G? Он есть. Но в России, увы, это лишь слово. Мобильные сети пятого поколения у нас не функционируют.

Предзаказать так называемый осовремененный «привет из прошлого» можно до 21 декабря.

Также для общего развития не будет лишним прочесть про оригинальный Razr из середины 2000-х.

Источник: Motorola

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