Гибкий смартфон Royole FlexPai 2 уже в продаже

… на китайском рынке. А вы что подумали?

На презентации ruyu китайские разработчики представили Royole FlexPai 2.

Сердцем нового гибкого смартфона станет процессор Snapdragon 865.

Работать это “новое слово в технологиях” будет на базе Android 10.

И главная фишка – дисплей. 7,8-дюймовый дисплей 1920 x 1440 при соотношении сторон 4:3. В сложенном состоянии трансформируется в два экрана 5,5 и 5,4 дюйма соответственно.

Уже сегодня стартовала продажа на официальном сайте ruyu. В интернет-магазине jd.com продажа откроется 25 сентября в 10:08 по Пекину.

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