Гигантские скидки на Айфоны — цены снизились даже на iPhone 12 Pro Max
Самое время купить новый айфон.
Планируете приобрести новенький айфон? Что же, сейчас лучшее время для этого. Дело в том, что Beeline предлагает огромные скидки. И это касается также и модельного ряда iPhone 12.
О самых интересных предложениях читаем ниже.
- iPhone 12 mini с накопителем на 64 ГБ, все цвета — 68 490 рублей (+ скидка на 5500 рублей по промокоду 5500AP);
- iPhone 12 mini с накопителем на 128 ГБ, все цвета — 73 290 рублей (+ скидка на 5900 рублей по промокоду 5900AP);
- iPhone 12 mini с накопителем на 256 ГБ, все цвета — 83 190 рублей (+ скидка на 6700 рублей по промокоду 6700AP);
- iPhone 12 Pro Max с 512 ГБ флэш-памяти, серебристый — 139 890 рублей (+ скидка на 11 100 рублей по промокоду 11100AP);
- iPhone 12 Pro Max с 256 ГБ флэш-памяти, синий, графитовый серебристый, золотой — 119 890 рублей (+ скидка на 9500 рублей по промокоду 9500AP);
- iPhone 12 Pro Max с 128 ГБ флэш-памяти, синий, графитовый серебристый, золотой — 109 890 рублей (+ скидка на 8700 рублей по промокоду 8700AP);
- iPhone SE (2020) с накопителем на 64 ГБ, красный, белый, черный — 39 790 рублей (+ скидка на 3100 рублей по промокоду 3100AP);
- iPhone SE (2020) с накопителем на 128 ГБ, красный, белый, черный — 44 890 рублей (+ скидка на 3200 рублей по промокоду 3200AP);
- iPhone 11 с 128 ГБ флэш-памяти, все цвета — 59 890 рублей (+ скидка на 4900 рублей по промокоду 4900AP).
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