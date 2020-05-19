Гигаутечка об «умных» очках Apple. Название, цена и дизайн раскрыты

💣 Это бомба!

Проверенный инсайдер Джон Проссер раскрыл множество информации о разрабатываемых компанией Apple «умных» очках с поддержкой дополненной реальности. Инсайдер рассекретил название, возможную дату выхода, дизайн и ключевые характеристики совершенного нового устройства Apple.

«Умные» очки Apple получат название Apple Glass, по аналогии со смарт-очками Google Glass, выпущенными в 2014 году, но не получившими признания у потребителей. Apple Glass будут считаться аксессуаром для iPhone, так как для выполнения вычислений очки будут обращаться к смартфону. Аналогичным образом Apple Watch первого поколения выполняли все вычисления силами iPhone.

Прототип Apple Glass, который видел Проссер, был выполнен из пластика. Инсайдер отметил, что выбор материалов для потребительской версии гаджета может измениться. Apple Glass выглядят как обычные очки и не похожи на футуристичные концепты смарт-очков, которые можно встретить в интернете, подчеркнул эксперт.

В обе линзы очков Apple Glass встроены дисплеи, на которых отображается интерфейс гаджета под названием Starboard (по аналогии с интерфейсом Springboard в iOS). Управление очками выполняется при помощи жестов или через iPhone.

В настоящее время рабочий прототип Apple Glass имеет прозрачные линзы. Версии устройства с затемненными солнцезащитными линзами пока не существует, так как у Apple возникли трудности с выводом изображения на дисплеи таких линз. В комплекте с Apple Glass будет идти пластиковая док-станция для беспроводной зарядки устройства.

В Apple Glass нет встроенной камеры, что сделано из соображений конфиденциальности. При этом, на правой дужке очков находится 3D-сенсор LiDAR, который отвечает за определение объектов перед пользователем. Появившийся в iPad Pro сенсор LiDAR также появится в iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все собираемые данные сенсором отправляются прямиком к команде, разрабатывающей Apple Glass.

Цена Apple Glass составит $499 (около 36 тысяч рублей). Apple может презентовать гаджет уже этой осенью, на мероприятии, посвященном анонсу iPhone 12. Проссер отметил, что Apple Glass будут представлены Apple в конце презентации, в качестве традиционной для компании «One More Thing». В зависимости от ситуации в мире на фоне сложной эпидемиологической обстановки, анонс Apple Glass может быть перенесен на первый квартал 2021 года. Старт продаж Apple Glass состоится в конце 2021 года или начале 2022 года.

Источник: YouTube.

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