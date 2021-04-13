Глава Apple намекнул на дату выхода iOS 14.5 и раскрыл ее главную особенность

Конфиденциальность превыше всего.

Тим Кук – глава Apple – продолжает дразнить публику. На днях он дал интервью изданию Toronto Star. В нем он снова намекнул на скорый релиз iOS 14.5.

Одна из ключевых фишек апдейта – функция App Tracking Transparency (прозрачность отслеживания приложений). Она позволяет запретить ПО собирать информацию о владельце “яблочного” устройства.

Тим Кук рассказал Toronto Star, что App Tracking Transparency заработает “через несколько недель”. Недвусмысленное объявление даты выхода iOS 14.5.

Впрочем, ничего нового Кук не сказал. Недавно тоже самое он заявил журналистам The New York Times.

Кук сравнил App Tracking Transparency с подглядыванием в дома. Если вы не против, что на вас глазеют с улицы – пожалуйста. Разрешите это.

Но тем, кто ценит конфиденциальность – App Tracking Transparency поможет. Никто не должен без спроса следить за вами – с кем вы общаетесь, на какие сайты ходите, кому ставите лайки и так далее.

Источник: 9to5mac.com

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