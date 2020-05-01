Глава Apple назвал главное преимущество «народного» iPhone SE (2020)

Все дело в скорости.

Генеральный директор Apple Тим Кук назвал главное преимущество iPhone SE 2-го поколения. По словам главы Apple, новый смартфон компании «быстрее, чем самые быстрые Android-смартфоны».

Кук ожидает, что новый iPhone SE будет продаваться лучше всего в странах с меньшим средним доходом. Модель должна привлечь «справедливое число» бывших пользователей Android-смартфонов, которые захотят перейти на iPhone, уверен глава Apple. Он назвал iPhone SE 2-го поколения «невероятным предложением» за счет мощнейшего процессора от iPhone 11 в меньшем и более доступном форм-факторе.

Кука также спросили, является ли новый iPhone SE частью планов Apple по корректировки ценовой структуры iPhone. На это глава Apple заявил, что компания «всегда стремилась поставлять лучшие продукты по хорошей цене». Он подчеркнул, что в уменьшенной цене iPhone SE 2-го поколения нет ничего особенного, так как Apple и прежде выпускала менее дорогие смартфоны. В качестве примера Кук привел оригинальный iPhone SE.

Продажи iPhone SE 2-го поколения начались на прошлой неделе. Смартфон доступен для покупки у авторизованных ритейлеров Apple в России по сниженной цене.

Источник: 9to5Mac.

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