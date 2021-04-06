Глава Apple объявил дату выхода iOS 14.5

Через несколько недель.

Релиз iOS 14.5 не за горами. Догадаться, что обновление близко – легко. Другое дело, когда об этом говорит глава Apple.

Тим Кук, генеральный директор Apple, дал интервью изданию The New York Times. Журналистка спросила, когда точно выйдет iOS 14.5.

Кук ответил – через несколько недель. Похоже, что апдейт появится в апреле.

Кук посоветовал разработчикам поторопиться с внедрением функции App Tracking Transparency. Без нее приложения в App Store размещаться не будут.

App Tracking Transparency защищает пользователей от отслеживания. Можно закрывать доступ к своим данным любому ПО.

Источник: 9to5mac.com

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