Глава Apple объявил дату выхода iOS 14.5
Через несколько недель.
Релиз iOS 14.5 не за горами. Догадаться, что обновление близко – легко. Другое дело, когда об этом говорит глава Apple.
Тим Кук, генеральный директор Apple, дал интервью изданию The New York Times. Журналистка спросила, когда точно выйдет iOS 14.5.
Кук ответил – через несколько недель. Похоже, что апдейт появится в апреле.
Кук посоветовал разработчикам поторопиться с внедрением функции App Tracking Transparency. Без нее приложения в App Store размещаться не будут.
App Tracking Transparency защищает пользователей от отслеживания. Можно закрывать доступ к своим данным любому ПО.
Источник: 9to5mac.com
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