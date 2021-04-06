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Глава Apple объявил дату выхода iOS 14.5

6 Апр, 2021

Глава Apple объявил дату выхода iOS 14.5

Через несколько недель.

Релиз iOS 14.5 не за горами. Догадаться, что обновление близко – легко. Другое дело, когда об этом говорит глава Apple.

Тим Кук, генеральный директор Apple, дал интервью изданию The New York Times. Журналистка спросила, когда точно выйдет iOS 14.5.

Глава Apple объявил дату выхода iOS 14.5

Кук ответил – через несколько недель. Похоже, что апдейт появится в апреле.

Кук посоветовал разработчикам поторопиться с внедрением функции App Tracking Transparency. Без нее приложения в App Store размещаться не будут.

App Tracking Transparency защищает пользователей от отслеживания. Можно закрывать доступ к своим данным любому ПО.

Источник: 9to5mac.com

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