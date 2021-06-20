Глава SETI уверен, что первый контакт человечества будет с AI, а не биологическими инопланетянами

Искусственный интеллект, а не рептилоиды.

Руководитель SETI (центр по поиску инопланетного разума) Сет Шостак (Seth Shostak) предполагает, что, если контакт человечества с внеземными существами когда-нибудь случится, то он будет весьма необычным. Люди пообщаются вовсе не с биологическими инопланетянами (вроде серых или рептилоидов из кино и фантастики), а с ИИ.

Искусственный интеллект с другой планеты и галактики кажется господину Шостаку намного более вероятным кандидатом для контакта.

Зеленокожих, сероглазых или монстров с щупальцами ожидать не стоит, полагает Сет Шостак. Все то, что сформировано поп-культурой, крайне маловероятно воплотится в реальность.

На Земле все виды базируются на ДНК, у всех похожий молекулярный состав. Но внешне все земляне выглядят по-разному. Мы все тут не похожи друг на друга. Очевидно, что существа с другой планеты будут выглядеть еще более непохоже. Я считаю, что те инопланетяне, которые в теории могут добраться до нас вряд ли окажутся углеродными. А их сознание, вероятно, не будет такое же, как у людей. У них может быть не биологическое мышление. С нашей точки зрения, скорее всего, эти существа вовсе не будут «живыми».

Путешествия в космосе из-за гигантских ее размеров занимает века, порой тысячелетия. Вряд ли такие перелеты доступны для биологических существ. А вот для AI это не проблема.

Мы сами развиваем ИИ. А если где-то в галактике существовала цивилизация, которая развивалась намного дольше, то и успехи в разработке искусственного интеллекта у них могли зайти куда дальше. Так что они сами вполне могли стать AI или же отправить корабли с ним в космос.

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