Главный недостаток iPhone 12

Слабое место — автономность.



Вчера в сети появились первые обзоры на базовый 6,1-дюймовый iPhone 12. Большинству рецензентов новый айфон понравился. У девайса изумительный OLED-дисплей, стильный корпус с острыми гранями и отличная камера.

Однако уровень автономности — слабое место устройства. И об этом пишут все.

Время автономной работы iPhone 12 даже меньше, чем у iPhone 11. Все из-за крошечного аккумулятора. У нового айфона внутри находится батарея на 2815 мА*ч, а у старого — на 3110 мА*ч.

При включении 5G гаджет разряжается буквально мгновенно (у одного из экспертов за 2 часа активного использования девайс разрядился со 100 до 18%). Но у нас мобильные сети пятого поколения не работают. Нам это не интересно. А вот то, что даже при 4G новинка показывает результаты хуже прошлогодней модели, уже не может не расстраивать.

Вывод — те, кто привык к долгой времени работы iPhone 11, могут не оценить iPhone 12.

Напомним, что за iPhone 12 у нас просят от 69 990 рублей. Предзаказы стартовали вчера. Продажи начнутся завтра.

Также не лишним будет узнать, а каково время работы iPhone 12 (и iPhone 12 Pro) в сравнении с флагманскими девайсами на Android. Сравнительная таблица ниже:

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