Глобальная версия Xiaomi Mi Band 5 не станет бюджетной

Увы, но цена будет высокой.

Глобальная версия фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5, предназначенная для продажи вне Китая, будет стоить почти в два раза дороже оригинальной модели. Об этом сегодня сообщил инсайдер Судханшу Амбхоре со ссылкой на собственные источники.

По словам инсайдера, цена Xiaomi Mi Band 5 вне Китая составит 40 евро (около 3 100 рублей). Стоимость гаджета окажется почти в два раза больше по сравнению с китайской моделью, в том числе распространяемой через AliExpress.

Одной из причин увеличения цены глобальной версии Mi Band 5 может стать наличие в устройстве ряда нововведений по сравнению с китайской версии. В частности, гаджет может получить пульсоксиметр, слухи о появлении которого в новом фитнес-браслете Xiaomi проходили до его релиза.

Цена Xiaomi Mi Band 5 в России на текущий момент неизвестна. Ожидается, что устройство будет продаваться в официальной российской рознице по цене схожей с европейской.

Напомним, что ранее в России начались продажи Mi Smart Band 4 NFC по цене 3 990 рублей. Модель стала первой среди фитнес-браслетов Xiaomi, в которой модуль NFC заработал вне Китая.

Источник: Twitter.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)