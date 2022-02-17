Глобальные Realme GT 2 и GT 2 Pro представят 28 февраля

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Компания Realme сообщила, что анонсирует свои суперхитовые смартфоны Realme GT 2 и GT 2 Pro уже 28 февраля. Продажи, очевидно, стартуют в марте.

Напомним, что стандартный GT 2 получит однокристальную систему Snapdragon 888, 120-герцовый AMOLED-экран на 6,62 дюйма и с разрешением Full HD+. У смартфона батарея на 5000 мА*ч со скоростной 65-ваттной зарядкой. Главная камера состоит из трех сенсоров: 50+8+2 Мп. Селфи-камера на 16 Мп

Realme GT 2 Pro больше, у него панель с разрешением Quad HD+ на 6,78 дюйма и той же частотой обновления, что у Realme GT2. Внутри находится флагманский чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Оперативной памяти тут 12 ГБ, емкость накопителя равна 256 ГБ. Батарея не отличается от Realme GT2. Фронталка продвинутая, на 32 Мп. А тыльная камера на 50+50+3 Мп.

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