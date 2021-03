Глобальные Red Magic 6 и Red Magic 6 Pro обойдутся в $599 и $699 долларов — 16 ГБ ОЗУ и 165 Гц!

Мощь!

Китайская Nubia сообщила, что представит глобальные версии своих геймерских Red Magic 6 и 6 Pro уже 9 апреля. Стоимость Red Magic 6 составит 599 долларов. За Red Magic 6 Pro придется выложить уже 699 долларов. Какие цены будут в России? От 50 до 60 тысяч рублей. Вряд ли больше.

Аппаратной основой агрессивных девайсов (выглядит они прямо-таки устрашающе) стал топовый чип Snapdragon 888. Оба гаджета оснащены 6,8-дюймовыми AMOLED-панелями с феноменально высокой частотой обновления 165 Гц (для игр как раз то, что надо). Это одна из главных фишек.

RedMagic 6 and 6 Pro price revealed#RedMagic6: 12GB+128GB: US$ 599 (~₹43,460)#RedMagic6Pro: 16GB+256GB: US$ 699 (~₹50,710)

6.8" 165Hz FHD+ AMOLED

Snapdragon 888

LPDDR5 RAM

UFS 3.1 storage

8MP | 64+8+2MP

In-display FPS

5050mAh

66W fast charging

Android 11

Redmagic OS 4.0 pic.twitter.com/5TTWSpNwz9

