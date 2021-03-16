Глобальные Red Magic 6 и Red Magic 6 Pro обойдутся в $599 и $699 долларов — 16 ГБ ОЗУ и 165 Гц!
Мощь!
Китайская Nubia сообщила, что представит глобальные версии своих геймерских Red Magic 6 и 6 Pro уже 9 апреля. Стоимость Red Magic 6 составит 599 долларов. За Red Magic 6 Pro придется выложить уже 699 долларов. Какие цены будут в России? От 50 до 60 тысяч рублей. Вряд ли больше.
Аппаратной основой агрессивных девайсов (выглядит они прямо-таки устрашающе) стал топовый чип Snapdragon 888. Оба гаджета оснащены 6,8-дюймовыми AMOLED-панелями с феноменально высокой частотой обновления 165 Гц (для игр как раз то, что надо). Это одна из главных фишек.
RedMagic 6 and 6 Pro price revealed#RedMagic6: 12GB+128GB: US$ 599 (~₹43,460)#RedMagic6Pro: 16GB+256GB: US$ 699 (~₹50,710)
6.8" 165Hz FHD+ AMOLED
Snapdragon 888
LPDDR5 RAM
UFS 3.1 storage
8MP | 64+8+2MP
In-display FPS
5050mAh
66W fast charging
Android 11
Redmagic OS 4.0 pic.twitter.com/5TTWSpNwz9
— TechTipster (@TechTipster_) March 16, 2021
Основные камеры тут состоят из трех датчиков, на 64, 8 и 2 МП. Фронтальные камеры здесь 8-мегапиксельные. Аккумуляторы у Red Magic 6 и Red Magic 6 Pro также идентичные — на 5050 мА*ч и с функцией скоростной зарядки мощностью 66 Вт.
Объем оперативной памяти формата LPDDR5 у Red Magic 6 равен 12 ГБ. А вот Red Magic 6 Pro оснащен уже 16 ГБ ОЗУ. Кроме того, девайсы отличаются емкостью накопителя типа UFS 3.1. У Red Magic 6 внутри 128 ГБ флэш-памяти, а у Red Magic 6 Pro — 256 ГБ. Объем ОЗУ и емкость накопителя — вот и все отличия.
Работают смартфоны на Android 11 с уникальным интерфейсом RedMagic OS 4.0.
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