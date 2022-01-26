Глобальные Redmi Note 11 Pro 5G и Redmi Note 11 Pro 4G представлены официально — 108 Мп и 120 Гц за $300

Недорогие убийцы флагманов.

Xiaomi официально представила международные версии Redmi Note 11 Pro 5G и Redmi Note 11 Pro 4G. Это недорогие смартфоны с камерами на 108 Мп, 120-герцовыми AMOLED-дисплеями и аккумуляторами на 5000 мА*ч.

Выглядят девайсы стильно. У них угловатый дизайн в духе линеек iPhone 12 и iPhone 13. Экраны 6,7-дюймовые, AMOLED. Разрешение и и 4G-, и у 5G-версии составляет 2400 на 1080 пикселей. Панели 120-герцовые! Дисплеи от флагманов, ни дать, ни взять.

И камеры, кстати, тоже топовые. На 108+8+2+2 Мп у 4G-модели и на 108+8+2 Мп у 5G-версии. Селфи-камера одинаковые, на 16 Мп.

Аккумуляторы идентичные, на 5000 мА*ч с 67-ваттными зарядками.

Главное отличие: 5G-модель базируется на Snapdragon 690, а 4G-вариант работает на Helio G96.

Что еще? NFC, 3,5-мм джек, стереозвук, слот для microSD, дактилоскопические сканеры сбоку.

Цены на Redmi Note 11 Pro 4G и 5G

Redmi Note 11 Pro 4G с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти: $300

Redmi Note 11 Pro 4G с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти: $340

Redmi Note 11 Pro 4G с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти: $350

Redmi Note 11 Pro 5G с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти: $330

Redmi Note 11 Pro 5G с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти: $350

Redmi Note 11 Pro 5G с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти: $380

К слову, во время презентации стало известно, что в РФ смартфоны привезут уже в феврале.

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