God of War на ПК — дата выхода, системные требования, цена

Наконец-то!

Наконец-то! Дождались. Эксклюзив, который был доступен только владельцам PlayStation 4, теперь доберется и до ПК. Знаменитая экшн-адвенчура God of War, которая получила множество наград «Игра года», а порталом IGN была названа вовсе лучшей в истории, выйдет на ПК уже в январе 2022 года.

Расскажем о ней подробнее.

Почему стоит ждать?

Расскажу краткой, так как прошел ее на PS4 еще в 2018-м.

В игре классный сюжет. Действие разворачивается на севере и посвящено воителю Кратосу, который уничтожил богов в Древней Греции, сам стал богом и перебрался на север, где захотел спокойной жизни… Но надолго покой обрести не удалось. Теперь ему с сыном Атреем предстоит сразиться с Бальдром, сыном Одина.

Герои прописаны от и до, в них веришь. Особенно крутым получился суровый Кратос.

Голоса в русской версии подобраны удачно. Соответствуют образам на все 100%.

Это огромная играя на 30-40 часов с живым и интересным миром, который интересно исследовать.

Красивая графика, которая на ПК станет еще лучше.

Динамичные и сложные сражения.

Для фанатов скандинавской мифологии — подарок!

Дата выхода

14 января 2022 года.

Цена

3149 рублей. Предзаказ уже можно оформить в Steam.

Скриншоты

Смотрим:

Системные требования:

Пока указано лишь, что нужны Windows 11, DirectX 11 и 80 ГБ места на HDD/SSD. Как дополнят, тут же обновим страницу.

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