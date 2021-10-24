God of War на ПК — дата выхода, системные требования, цена
Наконец-то!
Наконец-то! Дождались. Эксклюзив, который был доступен только владельцам PlayStation 4, теперь доберется и до ПК. Знаменитая экшн-адвенчура God of War, которая получила множество наград «Игра года», а порталом IGN была названа вовсе лучшей в истории, выйдет на ПК уже в январе 2022 года.
Расскажем о ней подробнее.
Почему стоит ждать?
Расскажу краткой, так как прошел ее на PS4 еще в 2018-м.
- В игре классный сюжет. Действие разворачивается на севере и посвящено воителю Кратосу, который уничтожил богов в Древней Греции, сам стал богом и перебрался на север, где захотел спокойной жизни… Но надолго покой обрести не удалось. Теперь ему с сыном Атреем предстоит сразиться с Бальдром, сыном Одина.
- Герои прописаны от и до, в них веришь. Особенно крутым получился суровый Кратос.
- Голоса в русской версии подобраны удачно. Соответствуют образам на все 100%.
- Это огромная играя на 30-40 часов с живым и интересным миром, который интересно исследовать.
- Красивая графика, которая на ПК станет еще лучше.
- Динамичные и сложные сражения.
- Для фанатов скандинавской мифологии — подарок!
Дата выхода
14 января 2022 года.
Цена
3149 рублей. Предзаказ уже можно оформить в Steam.
Скриншоты
Смотрим:
Системные требования:
Пока указано лишь, что нужны Windows 11, DirectX 11 и 80 ГБ места на HDD/SSD. Как дополнят, тут же обновим страницу.
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