Голосовавшие за поправки в Конституцию «утекли» в даркнет

Базу данных продают за немалые деньги.

В даркнете была выставлена на продажу база данных, в которой содержатся данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию. База с около 1,1 млн номеров и серий паспортов россиян продается по цене $1 за строку при оптовой покупке и $1,5 при покупке одной строки.

Продавец базы сообщил, что она «полностью свежая». Также он подчеркнул, что сами по себе паспортные данные бесполезны. Они могут представлять интерес для покупателей при условии наличия других данных.

По словам продавца, ему удалось продать около 30 тысяч строк из базы данных. Он отметил, что никакой уникальности в «слитой» базе нет, но спрос высокий, поскольку данные в ней актуальные.

Журналисты «Медузы» провели тестовую покупку. В приобретенных файлах действительно содержались закодированные паспортные данные участников голосования.

Источник: Ъ.

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