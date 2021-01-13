Голосовой помощник Alexa спас жизнь 40-летнему британцу

Нереально повезло.

Как вы относитесь к голосовым ассистентам? Некоторые считают их бесполезными. Но раз за разом они доказывают свою необходимость.

Показательный случай из Великобритании. Сообщается о происшествии в городе Фордхэм. 40-летний Данте МакНалти собрался ночью выпустить собаку на улицу.

Спускаясь по изогнутой лестнице дома, британец оступился. МакНалти скатился по ступенькам вниз и потерял сознание. В себя он пришел лишь через 6 часов – с разбитыми коленями.

Очнувшись, он понял, что не ощущает ног. Ноги оказались раздавлены, на них полопались вены. МакНалти буквально парализовало. К счастью, мужчина мог говорить и вспомнил о колонке Amazon, “привязанной” к телефону.

Устройство оснащено голосовым помощником Alexa. МакНалти докричался до ассистента и попросил набрать номер друга. Тот, осознав ситуацию, вызвал местную службу спасения.

Врачи говорят, что без своевременной операции МакНалти умер бы от сепсиса. Впрочем, все закончилось хорошо. Сейчас пострадавший проходит курс восстановления и благодарит гаджет от Amazon.

Источник: dailymail.co.uk

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