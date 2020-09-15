Голосовой помощник Huawei выучит русский

Казалось бы причем здесь Яндекс.

Совсем недавно компания Huawei провела конференцию Huawei Developer Conference, в рамках которого рассказала о развитии мобильных сервисов, возможностях новой операционной системы Harmony OS. Чуть больше года назад мобильные телефоны Huawei лишились всех сервисов от Google, а значит остались и без голосового помощника Google Ассистент. Правда, китайские разработчики совсем не отчаялись и на презентации Huawei P40 представили собственного голосового помощника Ceila.

Уже тогда Ceila “говорила” на английском, французском и испанском языках. На конференции, прошедшей 10 сентября разработчики Huawei пообещали научить голосового помощника новым языкам. Теперь Celia будет знать еще итальянский, немецкий, японский и русский. Российская версия Celia будет работать на технологической базе Алисы от «Яндекса». Об этом уже договорились российско-китайские партнеры. Эта сделка поможет Celia быстрее адаптироваться к русскому языку, но звучать помощник будет однозначно иначе.

О сроках выхода Celia на русском в смартфонах Huawei и Honor пока не известно.

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