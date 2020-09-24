Google Maps будет показывать количество зараженных коронавирусом

Новая функция появится в ближайшее время.

Компания Google объявила о том, что на картах теперь появится специальный слой, который покажет пользователю среднее значение из 100 000 числа зараженных в определенном регионе.

В некоторых случаях данные будут демонстрироваться и для районов города. Так же пользователь сможет проследить динамику заболевания за определенный период.

Функция будет доступна для всех стран, в которых поддерживается приложение Google Maps. Источниками сервиса для информации о заболеваемости станет Википедия и Университет Джона Хопкинса, где постоянно обновляются данные.

На платформах Android и iOS нововведения появится в ближайшее время вместе с другими коронавирусными функциями.

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