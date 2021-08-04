Google Maps и темная тема на iPhone совсем скоро — наконец-то
До сих пор этого не было.
В скором времени Google наконец-то подружит свое приложение Google Maps (Google Карты) c темной темой на айфонах. Официальное заявление об этом сделано. Ждать осталось неделю или две.
Напомним, что темный режим в Google Maps для Android-смартфонов добавили еще в феврале. Теперь же пришел черед и iOS.
Чем хорош темный режим в картах от Google? Во-первых, позволит сэкономить заряд аккумулятора (незначительно, но все же). Во-вторых, глаза не так напрягает, особенно в темное время суток.
Перейти в темный режим можно будет в настройках приложения.
Также сообщается об интеграции Google Maps с iMessage. Так, к примеру, появится возможность делиться местоположением с друзьями в реальном времени.
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