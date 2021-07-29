Google Maps обновились на iPhone — поиск поблизости и информация о местах неподалеку
Классно сделано.
Google Maps получили крутейшее обновление для iPhone и iPad. Речь идет о двух новых виджетах. Первый называется Вся информация под рукой. Второй — Поиск мест поблизости.
Вот они.
Что дают? В первом случае вам демонстрируют интересные места рядом. Например:
Увидите интересные фото пользователей того, что есть поблизости, покажут кафе неподалеку, парки и прочее. Во втором:
Нужны рестораны рядом? Или, например, АЗС? Тоже пожалуйста! Классно, попробуйте.
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