Google Maps обновились на iPhone — поиск поблизости и информация о местах неподалеку

Классно сделано.

Google Maps получили крутейшее обновление для iPhone и iPad. Речь идет о двух новых виджетах. Первый называется Вся информация под рукой. Второй — Поиск мест поблизости.

Вот они.

Что дают? В первом случае вам демонстрируют интересные места рядом. Например:

Увидите интересные фото пользователей того, что есть поблизости, покажут кафе неподалеку, парки и прочее. Во втором:

Нужны рестораны рядом? Или, например, АЗС? Тоже пожалуйста! Классно, попробуйте.

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