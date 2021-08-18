Google Pixel 5a — классная камера, большая батарея, изумительный дисплей, $450

Дождались.

Google наконец-то выпустила Pixel 5a. 5G. Этот смартфон получил самый большой аккумулятор в истории серии Pixel. Какой? На 4680 мА*ч. С быстрой зарядкой мощностью 18 Вт.

Характеристики устройства такие:

SoC: Snapdragon 765G

Экран: 6,34 дюйма, OLED, 2400 на 1080 пикселей, 60 Гц

ОЗУ: 6 ГБ

Флеш-память: 128 ГБ

Аккумулятор: 4680 мА*ч

Быстрая зарядка: 18 Вт

Камера: 16 + 12 Мп (не смотрите на пиксели, тут, как и в случае с айфоном, во главе угла качество оптики и оптимизация)

Селфи-камера: 8 Мп

Android 11

Что еще: IP67, 3,5 разъем

Цена? 450 долларов.

Что еще?

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)