Google Pixel 5a — классная камера, большая батарея, изумительный дисплей, $450
Дождались.
Google наконец-то выпустила Pixel 5a. 5G. Этот смартфон получил самый большой аккумулятор в истории серии Pixel. Какой? На 4680 мА*ч. С быстрой зарядкой мощностью 18 Вт.
Характеристики устройства такие:
- SoC: Snapdragon 765G
- Экран: 6,34 дюйма, OLED, 2400 на 1080 пикселей, 60 Гц
- ОЗУ: 6 ГБ
- Флеш-память: 128 ГБ
- Аккумулятор: 4680 мА*ч
- Быстрая зарядка: 18 Вт
- Камера: 16 + 12 Мп (не смотрите на пиксели, тут, как и в случае с айфоном, во главе угла качество оптики и оптимизация)
- Селфи-камера: 8 Мп
- Android 11
- Что еще: IP67, 3,5 разъем
Цена? 450 долларов.
Что еще?
- 12 крутых обоев от Google Pixel 6 — ставим на iPhone
- Google Pixel 6: дата выхода, характеристики, цена
- Google Pixel 6 Pro: рендеры, характеристики, дата выхода, цена
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.