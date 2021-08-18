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Google Pixel 5a — классная камера, большая батарея, изумительный дисплей, $450

18 Авг, 2021

Google Pixel 5a — классная камера, большая батарея, изумительный дисплей, $450

Дождались.

Google наконец-то выпустила Pixel 5a. 5G. Этот смартфон получил самый большой аккумулятор в истории серии Pixel. Какой? На 4680 мА*ч. С быстрой зарядкой мощностью 18 Вт.

Характеристики устройства такие:

  • SoC: Snapdragon 765G
  • Экран: 6,34 дюйма, OLED, 2400 на 1080 пикселей, 60 Гц
  • ОЗУ: 6 ГБ
  • Флеш-память: 128 ГБ
  • Аккумулятор: 4680 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 18 Вт
  • Камера: 16 + 12 Мп (не смотрите на пиксели, тут, как и в случае с айфоном, во главе угла качество оптики и оптимизация)
  • Селфи-камера: 8 Мп
  • Android 11
  • Что еще: IP67, 3,5 разъем

Цена? 450 долларов.

Что еще?

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