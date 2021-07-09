Google Pixel 6: дата выхода, характеристики, цена
Почти всё уже известно.
Смартфон Google Pixel 6 выйдет вместе с Pixel 6 Pro. Расскажем подробнее о базовой модели. Благо, благодаря инсайдерам, о гаджете известно практически всё.
Вперед!
Дата выхода
Аналитики пишут, что смартфон будет представлен в октябре текущего года. Верим.
Характеристики
- SoC: собственный чипсет от Google
- Экран: 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей
- Основная камера: двойная, с датчиками на 50 и 12 Мп
- Селфи-камера: 8 Мп
- Батарея: 4614 мА*ч (точно с быстрой зарядкой)
- ОЗУ: 8 ГБ
- Накопитель: 128 или 256 ГБ
- ОС: Android 12
Цена
Стоимость ожидаем в районе 600-700 долларов.
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