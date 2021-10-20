Google Pixel 6 Pro против iPhone 13 Pro Max — какой лучше
Сравнение флагманов.
Портал Appleinsider сравнил Google Pixel 6 Pro с iPhone 13 Pro Max. Какой смартфон лучше? Каждый решает сам, но преимущества есть и у того, и у другого.
К плюсам Pixel 6 Pro эксперты отнесли цену, она ниже на $200. Кроме того, Pixel 6 Pro легче, обладает большим объемом оперативной памяти, более емким аккумулятором и дисплеем с высоким разрешением Quad HD+. Также преимуществом Pixel 6 Pro является стильный дизайн, смартфон действительно получился красивым и необычным.
Но iPhone 13 Pro Max мощнее, причем значительно. В том же Geekbench флагман Apple набирает 1738 (одно ядро) и 4766 баллов (все ядра), а Pixel 6 Pro — лишь 1014 и 2788.
Что касается камер, то пока об этом говорить рано. Ждем мнения экспертов DxOMark и других ресурсов. Добавим информацию сюда.
Полезно знать:
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- iPhone 13 Pro Max способен проработать 3 дня без подзарядки
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