Google Pixel 6a: дата выхода, цена, характеристики

Субфлагман Google.

Портал TechRadar, сославшись на инсайдера под ником Shadow_Leak, раскрывает параметры смартфона Google Pixel 6a, который станет самым недорогим в серии Pixel 6. По слухам, девайс представят в мае.

Что узнали?

Дата выхода

Май 2022 года.

Цена

До $500.

Характеристики

Устройство окажется относительно компактным, с 6,2-дюймовым 120-герцовым OLED-экраном. Тыльная камера двойная, с датчиками на 12,2 плюс 12 Мп. Фронталка на 8 Мп.

Железной базой Pixel 6a станет чипсет Tensor GS101 — тот же самый, что и Google Pixel 6 и Google Pixel 6 Pro. Объем оперативной памяти — 6 или 8 ГБ, флеш-памяти — 128 ГБ. Емкость аккумулятора составит 4800 мА*ч. Мощность быстрой зарядки — 30 Вт.

Работать новинка будет под управлением операционной системы Android 12 (чистой, без фирменных оболочек). Толщина девайса — 8,7 мм.

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