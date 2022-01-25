Google Pixel 6a: дата выхода, цена, характеристики
Субфлагман Google.
Портал TechRadar, сославшись на инсайдера под ником Shadow_Leak, раскрывает параметры смартфона Google Pixel 6a, который станет самым недорогим в серии Pixel 6. По слухам, девайс представят в мае.
Что узнали?
Дата выхода
Май 2022 года.
Цена
До $500.
Характеристики
Устройство окажется относительно компактным, с 6,2-дюймовым 120-герцовым OLED-экраном. Тыльная камера двойная, с датчиками на 12,2 плюс 12 Мп. Фронталка на 8 Мп.
Железной базой Pixel 6a станет чипсет Tensor GS101 — тот же самый, что и Google Pixel 6 и Google Pixel 6 Pro. Объем оперативной памяти — 6 или 8 ГБ, флеш-памяти — 128 ГБ. Емкость аккумулятора составит 4800 мА*ч. Мощность быстрой зарядки — 30 Вт.
Работать новинка будет под управлением операционной системы Android 12 (чистой, без фирменных оболочек). Толщина девайса — 8,7 мм.
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