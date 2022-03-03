Google Pixel 7 Pro: дата выхода, цена, характеристики
Ждем осенью.
Устройство внешне напомнит Google Pixel 7 Pro, только будет более стильным и современным. Выступ камеры станет не таким большим. Также ожидается увеличенная автономность и крепкий корпус.
Что известно еще?
Дата выхода
Осень 2022 года.
Цена
Около 1000 долларов.
Характеристики
- SoC: Google Tensor 2
- Дисплей: 6,7 или 6,8 дюйма, Quad HD+, 120 Гц
- ОЗУ: 8 или 12 ГБ
- Флеш-память: 256 или 512 ГБ
- Тыльная камера: ширик+сверхширик+перископ
- Селфи-камера: одинарная
- Батарея: 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: будет
- ОС: Android 13
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