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Google Pixel 7 Pro: дата выхода, цена, характеристики

3 Мар, 2022

Google Pixel 7 Pro: дата выхода, цена, характеристики

Ждем осенью.

Устройство внешне напомнит Google Pixel 7 Pro, только будет более стильным и современным. Выступ камеры станет не таким большим. Также ожидается увеличенная автономность и крепкий корпус.

Что известно еще?

Дата выхода

Осень 2022 года.

Цена

Около 1000 долларов.

Характеристики

  • SoC: Google Tensor 2
  • Дисплей: 6,7 или 6,8 дюйма, Quad HD+, 120 Гц
  • ОЗУ: 8 или 12 ГБ
  • Флеш-память: 256 или 512 ГБ
  • Тыльная камера: ширик+сверхширик+перископ
  • Селфи-камера: одинарная
  • Батарея: 5000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: будет
  • ОС: Android 13

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