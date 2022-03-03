Google Pixel 7 Pro: дата выхода, цена, характеристики

Ждем осенью.

Устройство внешне напомнит Google Pixel 7 Pro, только будет более стильным и современным. Выступ камеры станет не таким большим. Также ожидается увеличенная автономность и крепкий корпус.

Что известно еще?

Дата выхода

Осень 2022 года.

Цена

Около 1000 долларов.

Характеристики

SoC: Google Tensor 2

Дисплей: 6,7 или 6,8 дюйма, Quad HD+, 120 Гц

ОЗУ: 8 или 12 ГБ

Флеш-память: 256 или 512 ГБ

Тыльная камера: ширик+сверхширик+перископ

Селфи-камера: одинарная

Батарея: 5000 мА*ч

Быстрая зарядка: будет

ОС: Android 13

Рендеры

Полезно знать:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)