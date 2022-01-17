Google Pixel Notepad с гибким дисплеем — дата выхода, цена, характеристики
Еще один игрок на «гибком» поле.
В этом году Google выйдет на растущий рынок смартфонов с гибкими дисплеями. Утверждается, что изобретать велосипед техногигант не станет и выпустит устройство в линейке Pixel. Называться оно будет Pixel Notepad.
Каким будет? Рассказывает портал 9to5Google.
Дата выхода
Точных данных не приводится. Указан лишь год. 2022-й.
Цена
Смартфон будет стоить дешевле Galaxy Z Fold 3 от Samsung. Последний оценивается в $1800. А за Pixel Notepad возьмут. И снова ценник не называют, заявляя лишь, что цена будет существенно ниже. Ставим на $1200.
Характеристики
А вот тут конкретики больше.
- SoC: Google Tensor (2 ядра на 2,8 ГГц, два ядра на 2,25 ГГц и 4 ядра на 1,8 ГГц, графика Mali G78)
- Экран: не менее чем 7 дюймов в раскрытом виде
- ОЗУ: 12 ГБ
- Флеш-память: 256 или 512 ГБ
- Камеры: информации нет
- Батарея: также никаких сведений
- ОС: Android 12 (чистая, разумеется)
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