Google Play заворачивает все платежи на себя в принудительном порядке

Будет комиссия в 30% со всех платежей как и в App Store.

С сентября следующего года в Google начинают действовать новые правила приема платежей в Google Play. Теперь компания приказала всем перейти на новую систему оплаты и этот вопрос разработчики должны утрясти за 365 дней. Cо всех поступающих платежей в Google Play будет взиматься комиссия в размере 30%. Как утверждает Гугл, по этой системе уже работает более 90% приложений.

Плохо это или хорошо – увидим позже.

На данный момент подобная политика работает в App Store, где имеет место обязательная комиссия в 30% со всех платежей. Но разработчики мессенджера Telegram публично выражают свое недовольство такой высокой комиссией Apple и даже обратились с жалобой в антимонопольные службы. Аналогично поступил и еще один производитель программного обеспечения – Spotify. Воюет с компанией Apple по вопросу высокой комиссии и Epic Games.

Нам остается лишь ждать, что покажет время, и как поведут себя разработчики в противостоянии с комиссионной политикой гигантов Google и Apple.

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