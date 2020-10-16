Google поможет найти нужную мелодию благодаря вашему напеву

Теперь вы можете найти мелодию благодаря вашему напеванию.

Google анонсировала новую функцию во время презентации своих обновлений. Теперь, голосовой ассистент может помочь вам найти нужные мелодию, если вы напоете ее мотив.

Вам нужно будет сначала спросить, что это за песня, а потом напевать ее на протяжении 10-15 секунд. Вы можете не стесняться своего слуха: по словам разработчиков, когда вы закончите петь, голосовой помощник преобразует ваш звук в набор чисел из которого состоит песня. Так же сервис может предложить несколько вариантов.

Новая функция доступна для пользователей iOS пока что только на английском языке и на 20 языках для пользователей Android. Обновите Google до последней версии, чтобы воспользоваться этой функцией.

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