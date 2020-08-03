Достойная альтернатива.

Компания Google презентовала Pixel 4A — новый среднебюджетный смартфон, который должен будет стать конкурентом iPhone SE 2-го поколения. Новинка получила идентичный дизайн и основную камеру, как у «старшей» модели Pixel 4, представленной в октябре 2019 года.

Pixel 4A оснащен 5,81-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+. У смартфона узкие рамки по периметру экрана. Фронтальная камера встроена в небольшое отверстие в дисплее.

Смартфон имеет пластиковый корпус, тогда как у Pixel 4 корпус выполнен из стекла. Выбор в пользу пластика объясняется желанием Google сделать Pixel 4A менее дорогим.

За производительность Pixel 4A отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 730G. Объем оперативной памяти смартфона — 6 ГБ, встроенной — 128 ГБ. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней поверхности корпуса. Емкость аккумулятора смартфона составляет 3140 мАч. Имеется поддержка быстрой зарядки с мощностью 18 Вт. Поддержки беспроводной зарядки, в отличие от Pixel 4, в смартфоне нет.

Pixel 4A имеет одинарную тыльную камеру с разрешением 12 Мп, идентичную той, что установлена в Pixel 4. Это означает, что Pixel 4A поддерживает все режимы съемки, что и флагманская модель, в том числе ночной режим Night Sight, позволяющий делать качественные снимки в условиях минимального освещения.

Цена Pixel 4A в США составляет $349 (около 25 тысяч рублей).

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