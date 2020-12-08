Важное / Новости

Google предупреждают, что данные могут быть удалены из Drive, Gmail и Photos уже 1.06.21

8 Дек, 2020

Google предупреждают, что данные могут быть удалены из Drive, Gmail и Photos уже 1.06.21

Будьте внимательны, чтобы сохранить свои данные.

Google предупредила своих пользователей, что данные могут быт удалены уже 01.06.2021. Это касается тех, кто давно не пользуется сервисами Drive, Photos и Gmail. Все подробности у нас. Поехали!

Gmail

Американский поисковик начал отправлять уведомления тем, кто не пренебрегал сервисами Google 2 года и более или хранит больше, чем доступно в облаке. В первом случае аккаунт может быть удалён навсегда, а во втором – часть данных будет стёрта в случайном порядке. У нас есть полгода, что войти в аккаунт или удалить лишнее. Всем лайк!

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:




Добавить комментарий

Новинки Apple 2020

Обзоры Айфонов, которые еще покупают в 2020

Новинки Xiaomi 2020