Google предупреждают, что данные могут быть удалены из Drive, Gmail и Photos уже 1.06.21

Будьте внимательны, чтобы сохранить свои данные.

Google предупредила своих пользователей, что данные могут быт удалены уже 01.06.2021. Это касается тех, кто давно не пользуется сервисами Drive, Photos и Gmail. Все подробности у нас. Поехали!

Американский поисковик начал отправлять уведомления тем, кто не пренебрегал сервисами Google 2 года и более или хранит больше, чем доступно в облаке. В первом случае аккаунт может быть удалён навсегда, а во втором – часть данных будет стёрта в случайном порядке. У нас есть полгода, что войти в аккаунт или удалить лишнее. Всем лайк!

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