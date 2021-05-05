Google случайно опубликовала тизер своих новых наушников. Взгляните

Так будут выглядеть Pixel Buds A.

Нравятся гаджеты Google? Компания выпускает их с завидным упрямством. Одна из ближайших новинок – наушники Pixel Buds A.

Это недорогая беспроводная модель. Оценить ее можно до официального анонса. Google сама слила изображение устройства.

Google случайно опубликовала тизер в социальной сети Twitter. В аккаунте операционной системы Android.

Картинка вскоре пропала, но Интернет все помнит. Теперь шанс увидеть Pixel Buds A есть у каждого.

Впрочем, дизайн трудно назвать уникальным. Pixel Buds A мало отличаются от обычных Pixel Buds.

Тизер раскрывает главную особенность гарнитуры. Она получит функцию Fast Pair, которая гарантирует быстрое подключения к смартфону по Bluetooth.

Вероятно, презентация Pixel Buds A состоится в рамках Google I/O 2021. Мероприятие запланировано на 18 мая.

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