Google случайно опубликовала тизер своих новых наушников. Взгляните
Так будут выглядеть Pixel Buds A.
Нравятся гаджеты Google? Компания выпускает их с завидным упрямством. Одна из ближайших новинок – наушники Pixel Buds A.
Это недорогая беспроводная модель. Оценить ее можно до официального анонса. Google сама слила изображение устройства.
Google случайно опубликовала тизер в социальной сети Twitter. В аккаунте операционной системы Android.
Картинка вскоре пропала, но Интернет все помнит. Теперь шанс увидеть Pixel Buds A есть у каждого.
Впрочем, дизайн трудно назвать уникальным. Pixel Buds A мало отличаются от обычных Pixel Buds.
Тизер раскрывает главную особенность гарнитуры. Она получит функцию Fast Pair, которая гарантирует быстрое подключения к смартфону по Bluetooth.
Вероятно, презентация Pixel Buds A состоится в рамках Google I/O 2021. Мероприятие запланировано на 18 мая.
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