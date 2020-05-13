Google удалила 813 опасных приложений для Android-смартфонов. Есть список

Удалите их со своих смартфонов.

Компания Google провела большую чистку в магазине приложений Google Play. Из магазина были удалены 813 опасных приложений, ранее загруженных более миллиона раз. Как сообщили специалисты компаний Cornell Tech и NortonLifeLock, часть из перечисленных приложений были «шпионскими», в том числе нацеленными на слежку за пользователями.

Удаленные из Google Play приложения могли следить за различными действиями пользователя, собирая о нем данные. После эту информацию использовали злоумышленники, например, для выполнения хакерских атак с применением социальной инженерии.

Вредоносные приложения маскировались под вполне безобидные, тем самым получая от пользователей доступ к фотографиям, контактам и другой информации. При этом, владельцы Android-смартфонов могли месяцами не подозревать о нахождении на их устройствах опасных приложений-шпионов.

Специалисты опубликовали полный список вредоносных приложений, уже удаленных из Google Play.

Источник: Sun.

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