Google вот-вот выпустит Android 12. Что нового?

Много улучшений.

Хорошая новость для фанатов Android. Уже надоела Android 11? Тогда готовьтесь к знакомству с Android 12.

Эта мобильная ОС дебютирует в ближайшие дни. Увы, не в полноценном виде. Речь о появлении первой бета-версии для разработчиков.

Намек на выход содержится в приложении Android Beta Feedback. Оно служит для отправки отчетов о багах и недостатках системы. Android 10 и Android 11 тестировались с его помощью.

Некоторые пользователи не удалили Android Beta Feedback после релиза Android 11. Недавно они обнаружили, что утилита получила апдейт. Сборка имеет номер 2.15-betterbug.external_20201211_RC02.

Зачем Google обновила Android Beta Feedback? Очевидно, что Android 12 уже на подходе. Инструменты бета-тестирования приведены в боеготовность.

Предварительный вариант Android 11 показали в феврале прошлого года. Android 12 может повторить путь предшественницы.

Что в новой ОС интересного? Достоверных сведений нет. Но если верить утечкам, стоит надеяться на запуск ПО постукиванием по задней крышке смартфона, продвинутые настройки цветовых схем интерфейса, переработанное меню многозадачности и возможность создания супердлинных скриншотов.

Будут и другие изменения. Полный список – после официального анонса Android 12. Он не за горами.

Источник: phonearena.com

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