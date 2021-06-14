Горький осадок от спортивного магазина Кант или бизнес по-русски

Человеческий фактор никто не отменял.

Решил я заняться бегом. Не ради спортивных достижений и марафонов, а просто очень захотелось мне похудеть. Шутка ли – за зиму “разожрался” так, что вес мой приблизился к отметке в 110 кг.

Нашел первую онлайн беговую программу, но она не совсем мне понравилась. Затем вторую и на ней уже остановился и … понеслась! Тренировки старался не пропускать, за весну сбросил 10 кг и понял, что надо переобуваться с моих старых кроссовок во что-то более современное. Как бы заслужил 🙂

Недалеко от меня находится спортивный магазин Кант, который специализируется на профессиональной спортивной экипировке. Да и Спортмастер тоже рядышком с Кантом, но в нем обувь подешевле и больше для начинающих. В Канте же выбор для любителей и профи. В последние я не мечу, но любителем стать планирую.

У Канта есть удобный (хоть и тормозной) инет-магазин kant.ru, на нем присмотрел себе кроссовки, но их надо же мерять. Сделал скриншоты кроссовок на телефон и убедился, что в магазине Кант, что рядом со мной (так-то по всей стране магазинов 20 есть, в Москве из них четыре) есть интересующие меня размеры. В первой половине дня написал в чат инет-магазина вопрос – работают ли сегодня? Ответили быстро: “да, работаем, приходите”!

Дело было 14 июня. Это выходной, который у многих как бы не выходной. Ну да вы меня поняли. И я обеденный перерыв двинулся в магазин Кант, что на Дмитровском шоссе, 29к1 (Москва). Через час у меня должна была быть встреча, но я не торопился. Долго ли примерить на себе кроссовки? Успею!

Нацепив на себя маску при входе захожу в Кант и вижу прямо у входа охранника и консультанта, последний общался то ли с еще одним консультантом, а то ли с клиентом. Подхожу к консультанту и рассказываю свою задачу. Так мол и так – нашел в вашем инет-магазине кроссовки, хочу примерить свой размер. Хорошо, говорит консультант, идите вот тогда вот туда (и показал рукой направление). Пошел “куда послали” и точно, тут стеллаж с кроссовками и прямо рядышком касса с одной кассиршей. Посетителей в магазине практически не было, раз два и обчелся. Подождал 5 минут, потом еще … и затем походил вокруг стеллажей. Консультантов поблизости не оказалось. Первый, которого я встретил при входе, наверное, был занят. Или забил.

Что ж, решил подойти к кассирше и попросить пригласить консультанта. Она с решительной готовностью помочь взяла в руку трубку радиотелефона и позвонив куда-то несколько раз (то ли с первого раза не брали, то ли по разным номерам) пригласила консультанта и попросила вот тут рядом с витриной с кроссовками меня подождать.

Стеллаж с кроссовками у Канта шикарный, поэтому я стал его изучать. Прошло 5 минут, потом 10, а потом и 15. Но консультанта все не было. Тут в беговой стеллаж заглянул проходящий мимо охранник и я у него поинтересовался на счет продавца-консультанта. Он выразил желание помочь и удалился. Видимо, искать консультанта. Прошло еще 5 минут и еще … но никто хоть как-то напоминающий консультанта не появлялся.

Мое время вышло, надо было идти на встречу ко времени, да и неприятно уже от длительного ожидания становилось. Магазин совсем пустой, кроме меня лишь несколько человек и тех не успевают обслужить. Как так-то? Хоть бы сказали что-то типа “подождите, пожалуйста, 5, 10, 15 минут” и уже легче бы стало. А задача-то была – найти на складе нужный размер кроссовок и принести на примерку. В других магазинах это вместо консультанта и человек с кассы или даже охранник делает. А тут видимо не так. В магазине Кант коробки разных размеров не хранит и в этом есть что-то правильное тк нет ощущения захламления, а наоборот – все стильно и аккуратно. Хотя были бы коробки, я бы и сам размер подобрал.

В итоге время ожидания вышло и я остался с носом. Вышел из магазина и пошел на запланированную на встречу с неприятным осадочком на душе.

Покидал я магазин Кант с такими рассуждениями. Хороший ли в целом магазин? Да, в целом-то хороший. Большой выбор профессиональной спортивной экипировки, которой во многих других спортмагах не найти. Внутри все аккуратно, те же кроссовки разложены без захламления коробками с разными размерами.

Хотел ли мне помочь консультант при входе? Да, был доброжелателен. А кассирша хотела мне помочь и пригласить продавца-консультанта? Да, звонила далеко не один раз, разыскивая кого-то подходящего, даже фамилию какую-то называла. Хотел ли мне помочь охранник в поиске консультанта? Да точно хотел! Но у них почему-то в результате сборки получаются “жигули”, хотя магазин торгует “иномарками” хорошего уровня и это вызывает дикое несоответствие того, что лежит на полках и того, что получается у сотрудников магазина. Клиентоориентированность – низкая, с клиентами надо общаться, можно было мне что-то наобещать по времени или же даже послать куда-то самому искать консультанта.

Самым слабым местом в российском бизнесе был, есть и в ближайшем времени останется человеческий фактор. Вспоминается басня Крылова “Квартет” и строчки из нее: “А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь”.

Кант, конечно, магазин приличный, но осадок у меня остался такой, что я теперь туда больше ни ногой. И друзьям не посоветую. И вам, читатели, тоже. В ширпотребном Спортмастере гораздо лучше отношение к посетителям. И, кстати, сайт магазина kant.ru очень медленно грузится, когда ходишь по каталогу … не на том экономят.

В целом в России в рабочих коллективах частенько встречается точно такая же проблема – каждый по отдельности вроде бы старается, но а результаты работы коллектива получаются “так себе”. Или вы не согласны? Как изменить в России эту типовую историю в лучшую сторону?

Ну а новые кроссовки придется в другом месте покупать.

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