Госдума хочет ограничить рекламу иностранных IT-компаний
Если они не откроют представительство в России.
Похоже, что иностранным онлайн-площадкам скоро придется несладко. Особенно тем, которые не имеют представительства в РФ.
На это намекают в Государственной думе. Появились инициативы по различным ограничениям для IT-компаний.
Фирмы без представительств столкнутся с запретом на рекламу. Продвижение станет сложным делом.
В Госдуме не боятся ухода IT-гигантов из России. В пример приводится Турция. Она уже ввела такие ограничения. И иностранные проекты согласились с требованиями.
Вероятно, в РФ произойдет нечто подобное. Впрочем, поживем – увидим.
Источник: vedomosti.ru
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