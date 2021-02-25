Госдума хочет ограничить рекламу иностранных IT-компаний

Если они не откроют представительство в России.

Похоже, что иностранным онлайн-площадкам скоро придется несладко. Особенно тем, которые не имеют представительства в РФ.

На это намекают в Государственной думе. Появились инициативы по различным ограничениям для IT-компаний.

Фирмы без представительств столкнутся с запретом на рекламу. Продвижение станет сложным делом.

В Госдуме не боятся ухода IT-гигантов из России. В пример приводится Турция. Она уже ввела такие ограничения. И иностранные проекты согласились с требованиями.

Вероятно, в РФ произойдет нечто подобное. Впрочем, поживем – увидим.

Источник: vedomosti.ru

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