Госдума заставит платить налоги за криптовалюту

Законопроект принят в первом чтении.

Тем, кто занимается майнингом биткойна, скоро придется несладко. Как и многим, кто связан с цифровыми деньгами.

Сообщается, что Госдума приняла в первом чтении новый законопроект. Он вводит “нормы о налогообложении в сфере криптовалют”.

Суть документа такова. Любая цифровая валюта – это имущество. Поэтому доходы от нее облагаются налогом. Речь о налоге на доходы физических лиц и налоге на прибыль.

Банки – по требованию налоговых органов – будут выдавать информацию по счетам, которые использовались для проведения операций с криптовалютой.

Более того. Имеющие право распоряжаться “криптой”, должны сами предоставлять отчеты налоговикам. Когда сумма списаний или поступлений за год превысит 600 тысяч рублей.

За непредоставление сведений в установленный срок – штраф от 50 тысяч рублей. Также штрафы грозят за неуплату налога и недостоверные данные.

Источник: sozd.duma.gov.ru

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