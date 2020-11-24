“Госуслуги.COVID трекер” – новое приложение от “Минцифры” для борьбы с COVID-19

Вся важная информация о зараженных на вашем смартфоне.

Пандемия вынуждает быть осторожными, и это понимают даже разработчики мобильных приложений. В этот раз отличились в Министерстве цифрового развития, где создали приложение, которое поможет следить за зараженными вирусом.

Также, если вы получили положительные результаты после прохождения теста на коронавирус, об этом можно сообщить в приложении. Все пользователи, которые контактировали с вами на протяжении последних двух недель, получат соответствующее уведомление.

Второй раздел в приложении – возможные контакты. В нем вам покажут вероятные даты контакта с заразившимися за последние 14 дней. Как это выглядит на экране смартфона, можно посмотреть ниже.

Интерфейс довольно минималистичен, элементы управления расположены там, где они и должны находиться.

Еще один плюс – телефоны актуальной орячей линии для региона, в котором вы проживаете. Они находятся во вкладке «Мой активный регион»

Как это работает? Через технологию Bluetooth. Программа постоянно отслеживает другие смартфоны в радиусе 10 метров. Разумеется, все данные собираются анонимно, и приложение лишь покажет, что рядом может находиться зараженный COVID-19, и предупредит вас об этом. Никаких фамилий и имен.

Если “Госуслуги.COVID трекер” действительно поможет снизить вероятность контактов с зараженными, то это замечательно. Приложение уже можно скачать App Store и Google Play.

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