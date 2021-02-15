Готовьтесь к смартфонам с селфи-камерами на 100 МП

Появятся вот-вот.

Телефоны с тыльными камерами на 100 МП – не новость. Такие модели доступны на рынке как минимум год.

Как дела у фронтальных объективов? Они улучшаются не столь стремительно. Максимум на что можно рассчитывать – 44 МП.

Впрочем, все быстро меняется. Китайский инсайдер Digital Chat Station поделился информацией о необычном устройстве.

Если верить источнику, готовится смартфон с селфи-модулем на 100 МП. Только представьте качество автопортретов.

Увы, Digital Chat Station не раскрывает подробности. Кто производитель? Когда ждать релиза? Неизвестно.

Новинку, вероятно, выпустит бренд из Поднебесной. Интересна конструкция гаджета. Датчик на 100 МП очень большой. Он не влезет в узкую рамку вокруг экрана.

Также трудно спрятать сенсор в вырезе. Дыра будет немаленькая. Не исключено, что разработчики выбрали другой путь.

Возможно, они используют выдвигающийся из корпуса блок. Либо поворотную флип-камеру – как у ZenFone 6. Она превращается из тыльной во фронтальную – стоит лишь поднять.

Источник: gizmochina.com

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