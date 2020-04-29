Готовы к «суперфото»? Samsung создает смартфон с 250 Мп камерой

Впечатляющая цифра.

Samsung разрабатывает новый модуль камеры с разрешением 250 Мп. Согласно данным из отчета компании, полученного изданием GizChina, новый сенсор отличается значительно улучшенным качеством съемки и увеличенным размером датчика изображения ISOCELL более одного дюйма.

Как скоро Samsung выпустит первый смартфон с 250-мегапиксельной камерой не уточняется. В докладе инсайдеров подчеркивается, что модуль «скоро дебютирует». Не исключено, что камера с рекордным разрешением появится в Galaxy Note 20.

Также инсайдеры выяснили, что Samsung завершила работу над модулем камеры с разрешением 150 Мп. Вскоре он поступит в серийное производство и появится в смартфонах, готовящихся к запуску во второй половине года. Среди производителей, которые намерены закупить 150-мегапиксельной модуль камеры у Samsung, фигурируют Xiaomi, Huawei и другие китайские бренды.

Источник: GC.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: