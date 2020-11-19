График доступности iOS для разных моделей — некоторые айфоны получают новые ОС уже 6 лет!

Айфон это надолго!

Apple, как известно, славится своей долгой поддержкой старых устройств. И айфоны не исключение. Хотя на официальном сайте компании указано, что новые iPhone получают не менее трех больших апдейтов iOS, на деле все зачастую оказывается еще лучше. Некоторые модели обновляются вот уже на протяжении 6 лет!

И это огромное преимущество перед тем же Android, большинство смартфонов на котором обновляют лишь 2 (и очень редко 3) года.

Ниже график обновлений iOS для различных айфонов, начиная с первого.

Так, iPhone 6s, 6s Plus и компактный iPhone SE до сих пор актуальны. Они получили уже шестую по счету новую iOS, современную iOS 14. И, кто знает, быть может их продолжат обновлять и в следующем году — до iOS 15.

Еще одним смартфоном Apple, который поддерживался 6 лет, был iPhone 5s (последней для него стала iOS 12).

Довольно много айфонов, которые обновлялись (некоторые из них продолжают обновляться) пять лет — iPhone 4s, 5, 6/6 Plus, 7/7 Plus.

И мы предполагаем, что в будущем тенденция долгой поддержки старых iPhone продолжится. Так что, если берете новенький айфон, вполне можете проходить с ним 5-6 лет и не чувствовать себя обделенным. Круто же!

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