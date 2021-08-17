Грандиозная акция от Xiaomi в честь 1 сентября

Скидки!? Нет. Лучше

Компания Xiaomi сообщает о старте акции в честь приближающегося 1 сентября. Называется акция «Снова в школу». Что предлагают? Выиграть различный мерч от Xiaomi и POCO.

Как стать участником? Просто приобрести любой смартфон Xiaomi или POCO, затем зайти на сайт mamkupimi.ru и загрузить чек о приобретении.

Розыгрыши идут регулярно, последний состоится 12 сентября. Выиграть можно аксессуары, смарт-двайсы и прочее-прочее.

Участвуете?

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