Грандиозная акция от Xiaomi в честь 1 сентября
Скидки!? Нет. Лучше
Компания Xiaomi сообщает о старте акции в честь приближающегося 1 сентября. Называется акция «Снова в школу». Что предлагают? Выиграть различный мерч от Xiaomi и POCO.
Как стать участником? Просто приобрести любой смартфон Xiaomi или POCO, затем зайти на сайт mamkupimi.ru и загрузить чек о приобретении.
Розыгрыши идут регулярно, последний состоится 12 сентября. Выиграть можно аксессуары, смарт-двайсы и прочее-прочее.
Участвуете?
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