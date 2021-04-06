Грандиозная распродажа от Xiaomi — скидки на смартфоны с 8 по 15 апреля
Mi Fan Festival в России.
Компания Xiaomi приурочила к мероприятию Mi Fan Festival парад скидок. В акции участвуют многочисленные смартфоны. И приобрести их по сниженной стоимости вы сможете с 8 по 15 апреля.
На какие именно устройства действуют специальные предложения?
- Например на новенький Redmi Note 10. Он «похудел» на 1500 рублей. И теперь стоит всего 16 тысяч с небольшим.
- Redmi Note 8 Pro потерял в цене 5000 рублей!
- Redmi 9 отдают почти даром, меньше, чем за 11 тысяч.
И, конечно это еще не все! Изучайте ассортимент в магазинах, наверняка найдете что-то интересное. Например, различные девайсы для умного дома.
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