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Грандиозная распродажа от Xiaomi — скидки на смартфоны с 8 по 15 апреля

6 Апр, 2021

Грандиозная распродажа от Xiaomi — скидки на смартфоны с 8 по 15 апреля

Mi Fan Festival в России.

Компания Xiaomi приурочила к мероприятию Mi Fan Festival парад скидок. В акции участвуют многочисленные смартфоны. И приобрести их по сниженной стоимости вы сможете с 8 по 15 апреля.

Redmi Note 10

На какие именно устройства действуют специальные предложения?

  • Например на новенький Redmi Note 10. Он «похудел» на 1500 рублей. И теперь стоит всего 16 тысяч с небольшим.
  • Redmi Note 8 Pro потерял в цене 5000 рублей!
  • Redmi 9 отдают почти даром, меньше, чем за 11 тысяч.

И, конечно это еще не все! Изучайте ассортимент в магазинах, наверняка найдете что-то интересное. Например, различные девайсы для умного дома.

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