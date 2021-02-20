Грандиозная распродажа смартфонов от Samsung — скидки до 59 000 рублей!
Невероятные скидки на флагманы.
Компания Samsung рапортует о старте грандиозной распродажи в России. На официальном сайте компании до 8 марта можно приобрести флагманские смартфоны с гигантскими скидками. Где берем? Вот тут.
Самые интересные предложения ниже.
- Гибкий Samsung Galaxy Z Fold — 100 990 рублей (раньше 159 990 рублей);
- Гибкий Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Edition — отдают со скидкой в 20 000 рублей;
- Гибкий Samsung Galazy Z Fold 2 — 164 990 (ранее 179 990);
- Samsung Galaxy S20+ — 54 990 рублей (вместо 74 990);
- Samsung Galaxy Note 10 — 52 990 рублей (ранее 79 990).
Есть скидки и на серию Galaxy S21 — от 7000 до 9000 рублей. А также на планшеты и смарт-часы. Дерзайте!
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