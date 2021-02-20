Грандиозная распродажа смартфонов от Samsung — скидки до 59 000 рублей!

Невероятные скидки на флагманы.

Компания Samsung рапортует о старте грандиозной распродажи в России. На официальном сайте компании до 8 марта можно приобрести флагманские смартфоны с гигантскими скидками. Где берем? Вот тут.

Самые интересные предложения ниже.

Есть скидки и на серию Galaxy S21 — от 7000 до 9000 рублей. А также на планшеты и смарт-часы. Дерзайте!

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