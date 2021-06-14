Грандиозная распродажа Xiaomi и POCO в России — спешите!

Скидки на всё.

Компания Xiaomi сообщает о начале масштабной распродаже в России под названием Xiaomi 618. Также стартует распродажа гаджетов под брендом POCO (POCO, как известно, принадлежит Xiaomi). Называем самые интересные позиции, на которые вам стоит обратить внимание.

Да, следует поспешить, если хотите приобрести что-то из перечисленного ниже. Распродажа продлится с 16 по 21 июня.

Начнем с устройств Xiaomi:

Xiaomi Mi 11, потрясающий смартфон с крутейшей камерой, отдают за 75 990 рублей вместо изначальных 85 990. Xiaomi Mi 11 Lite получил скидку в размере 3000 рублей. Купить можно за 27 990. Redmi Note 10 обойдется всего в 12 990 рублей (раньше стоил 17 990). Столько попросят за версию с 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ флэш-памяти. Redmi 9 с 3 ГБ ОЗУ и накопителем на 32 ГБ со скидкой отдадут за 9490 рублей (ранее просили 11 990). Redmi 9T (версия с 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ флэш-памяти) стоит на распродаже 12 990 рублей (минус 2000). Redmi 9C теперь стоит 8490 рублей вместо прежних 9490.

С полным списком товаров по скидке знакомимся тут.

А что с POCO? А вот:

POCO F3 отдают со скидкой в 3000 рублей (29 990). За эти деньги вы получите стильный смартфон в конфигурации 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти. POCO X3 Pro стоит со скидкой 20 990 рублей. К тому же, в подарок дарят Mi Smart Band 5. POCO M3 обойдется в 11 490 рублей (скидка небольшая, 1000 рублей). POCO X3 NFC продадут за 16 990 (минус 2000 рублей).

Смотрим здесь.

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