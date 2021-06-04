Грядет розовый iPhone 13 Pro Max, но только в декабре 2021 года
Для девушек.
В твиттер-аккаунте магазина PENG STORE появилась информация о том, что Apple готовит флагманский iPhone 13 Pro Max в розовой расцветке (Rose Pink). Утверждается, что такой «девчачий» вариант появится не в сентябре, а в декабре.
Выглядеть будет так.
iPhone 13 Pro Max Rose Pink coming soon in December 2021 💕 pic.twitter.com/B4gPiO1MGC
— PENG STORE (@PengPhones) May 5, 2021
А еще позднее, топовый айфон получит сиреневый цвет. Вот он:
iPhone 13 Pro Max Purple Edition coming soon on 2022 pic.twitter.com/0NYazi0f0i
— PENG STORE (@PengPhones) June 2, 2021
К слову, ранее розовые айфоны уже выпускались. Вспомним тот же iPhone SE первого поколения или iPhone 5C.
Напомним, что iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max должны показать 13 сентября. Продажи наверняка стартуют до конца первого осеннего месяца.
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