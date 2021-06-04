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Грядет розовый iPhone 13 Pro Max, но только в декабре 2021 года

4 Июн, 2021

Грядет розовый iPhone 13 Pro Max, но только в декабре 2021 года

Для девушек.

В твиттер-аккаунте магазина PENG STORE появилась информация о том, что Apple готовит флагманский iPhone 13 Pro Max в розовой расцветке (Rose Pink). Утверждается, что такой «девчачий» вариант появится не в сентябре, а в декабре.

Выглядеть будет так.

А еще позднее, топовый айфон получит сиреневый цвет. Вот он:

К слову, ранее розовые айфоны уже выпускались. Вспомним тот же iPhone SE первого поколения или iPhone 5C.

Напомним, что iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max должны показать 13 сентября. Продажи наверняка стартуют до конца первого осеннего месяца.

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