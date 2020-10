Грядут новые процессоры для Mac’ов — мероприятие Apple Silicon Mac проведут 17 ноября

Уже скоро.

Хорошо известный инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) заявил в своем твиттере, что Apple проведет отдельное мероприятие, посвященное своим новым процессорам для Mac’ов, уже 17 ноября.

По его словам, тогда же будут представлены две новые модели MacBook.

To confirm, there IS a November ARM Mac event.

I’m hearing November 17th. 🗓

— Jon Prosser (@jon_prosser) October 16, 2020