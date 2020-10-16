Грядут новые процессоры для Mac’ов — мероприятие Apple Silicon Mac проведут 17 ноября

Уже скоро.

Хорошо известный инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) заявил в своем твиттере, что Apple проведет отдельное мероприятие, посвященное своим новым процессорам для Mac’ов, уже 17 ноября.

По его словам, тогда же будут представлены две новые модели MacBook.

To confirm, there IS a November ARM Mac event. I’m hearing November 17th. 🗓 — Jon Prosser (@jon_prosser) October 16, 2020

Напомним, что купертиновцы объявили о переходе с процессоров Intel на собственные ARM-чипы еще в ходе WWDC 2020. Тогда же прозвучало заявление, что это случится до конца 2020 года.

Что касается новых MacBook с ARM-процессорами внутри, то нас скорее всего ждут 12- и 13-дюймовые MacBook Pro.

По слухам, ARM-чип Apple Silicon будет 8-ядерными. Его производительность окажется на уровне A14X Bionic. Кроме того, возможно появление более мощной 12-ядерной модели.

Что касается 16-дюймового MacBook Pro, то, по мнению экспертов, в этом году его не переведут на чип Apple Silicon. Но определенные изменения возможны — а именно, улучшенная камера, доработанный чип T3, новый процессор Intel 10 поколения.

Источник: Wccftech

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