Harley-Davidson начал делать электрические велосипеды

Уже скоро на велосипедных дорожках вашего города.

Легендарный производитель мотоциклов решил начать выпуск электровелосипедов. Первая модель появится на рынке уже весной 2021-ого. Назвали они его Bicycle Serial 1.

Решение компании очень взвешенное. В 2019 мировой рынок электрических велосипедов составил $15 млрд. И он продолжает расти. По самым скромным подсчётам компании рост этого рынка составляет 6-8%.

Но сам Harley-Davidson начинает борьбу на новом для себя рынке не от хорошей жизни. Спрос на классические мотоциклы падает вместе с общей прибылью. Первыми попытками исправить ситуацию были: выпуск электрического мотоцикла Livewire и сокращение штата на 700 человек. Теперь решено ворваться на рынок велосипедов. Желаем успехов легендарному бренду с русскими корнями.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)