HarmonyOS 2.0 сравнили с EMUI 11 – вот чем они отличаются

Интересное видео.

Huawei говорит, что HarmonyOS – не замена Android. Но по факту… В начале июня многие смартфоны компании обновятся до HarmonyOS 2.0. Сейчас прошивка активно тестируется.

В сети появился ролик, сравнивающий HarmonyOS 2.0 с EMUI 11 (фирменной оболочкой на базе Android). Можно оценить, чем они отличаются.

Справа на видео – HarmonyOS 2.0 Developer Beta 3, установленная на Huawei Mate X2. Слева – Huawei Mate 40 Pro под управлением EMUI 11.

В плане интерфейса – платформы похожи. Аналогичная история со скоростью работы. HarmonyOS 2.0 Developer Beta 3 не тормозит, приложения запускаются быстро.

В целом – фанаты EMUI 11 ничего не потеряют. Переход на HarmonyOS 2.0 не доставит серьезных проблем.

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