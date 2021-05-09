HarmonyOS нагружает смартфон меньше, чем Android

Без тормозов.

Американские санкции вынудили Huawei отказаться от Android с сервисами Google. Компания создала собственную мобильную ОС – HarmonyOS.

Платформа быстро развивается. В скором времени ожидается выход HarmonyOS 2.0. Сейчас прошивка активно тестируется.

В сети появились ролики о системе. Они позволяют увидеть, насколько хорошо работает HarmonyOS 2.0 до релиза.

Выясняются интересные факты. Например, требовательность HarmonyOS 2.0 к ресурсам смартфона.

Оказалось, что она “легче” Android с оболочкой EMUI 11. HarmonyOS 2.0 на Huawei Mate X2 потребляет 4,32 ГБ оперативной памяти.

EMUI 11 нужно 4,83 ГБ ОЗУ. Кроме того, Android занимает на 6 ГБ больше места на флеш-накопителе.

Разница очевидна. HarmonyOS 2.0 оптимизирована лучше – на радость будущим пользователям.

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