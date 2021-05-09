HarmonyOS нагружает смартфон меньше, чем Android
Без тормозов.
Американские санкции вынудили Huawei отказаться от Android с сервисами Google. Компания создала собственную мобильную ОС – HarmonyOS.
Платформа быстро развивается. В скором времени ожидается выход HarmonyOS 2.0. Сейчас прошивка активно тестируется.
В сети появились ролики о системе. Они позволяют увидеть, насколько хорошо работает HarmonyOS 2.0 до релиза.
Выясняются интересные факты. Например, требовательность HarmonyOS 2.0 к ресурсам смартфона.
Оказалось, что она “легче” Android с оболочкой EMUI 11. HarmonyOS 2.0 на Huawei Mate X2 потребляет 4,32 ГБ оперативной памяти.
EMUI 11 нужно 4,83 ГБ ОЗУ. Кроме того, Android занимает на 6 ГБ больше места на флеш-накопителе.
Разница очевидна. HarmonyOS 2.0 оптимизирована лучше – на радость будущим пользователям.
Читайте также:
- Вот как выглядит HarmonyOS 2.0 – замена Android от Huawei
- HarmonyOS 2.0 сравнили с EMUI 11 – вот чем они отличаются
- iOS 14 и HarmonyOS 2.0 сравнили по скорости работы. Какая быстрее?
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.