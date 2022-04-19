Hello Pay — новая российская платежная система
Центральный Банк РФ добавил Hello Pay в реестр.
В России появилась еще одна платежная система под английским названием Hello Pay (ООО «Хелло»). Официальным сайтом системы является hellopay.online (пока там почти ничего нет), зато работает страница с тарифами и правилами платежной системы по адресу rules.hellopay.online/documents. Официальным оператором Hello Pay является Транскапталбанк, занимавший в начале февраля этого года тридцать восьмое место по капитализации среди всех банков РФ.
Какие платежные услуги будет предоставлять Hello Pay?
Основная цель новой платежной системы — это обеспечение функций клирингового и операционного центра платежей и денежных переводов.
Если более развернуто, то в основные услуги Hello Pay входят:
- Денежные переводы внутри Российской Федерации.
- Трансграничные денежные переводы.
- Транзитные денежные переводы.
- Платежи юридическим лицам (за товары, работы, услуги).
- Переводы с карты на карту.
- Платежи от юридический лиц к физическим.
В официальный реестр операторов платежных систем Hello Pay внесена 15 апреля 2022.
Кому принадлежит Hello Pay
Почти вся платежная система (99,92%) принадлежит ООО «Лоджгейт менеджмент энд сейлс». Генеральным директором последнего выступает Альфия Абдурахманова.
Сайт у новой платежной системы hellopay.online скоро заработает (пока идет переадресация с главной на раздел с тарифами и правилами), возможно выйдет в свет и приложение Hello Pay.
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