Hello Pay — новая российская платежная система

Центральный Банк РФ добавил Hello Pay в реестр.

В России появилась еще одна платежная система под английским названием Hello Pay (ООО «Хелло»). Официальным сайтом системы является hellopay.online (пока там почти ничего нет), зато работает страница с тарифами и правилами платежной системы по адресу rules.hellopay.online/documents. Официальным оператором Hello Pay является Транскапталбанк, занимавший в начале февраля этого года тридцать восьмое место по капитализации среди всех банков РФ.

Какие платежные услуги будет предоставлять Hello Pay?

Основная цель новой платежной системы — это обеспечение функций клирингового и операционного центра платежей и денежных переводов.

Если более развернуто, то в основные услуги Hello Pay входят:

Денежные переводы внутри Российской Федерации.

Трансграничные денежные переводы.

Транзитные денежные переводы.

Платежи юридическим лицам (за товары, работы, услуги).

Переводы с карты на карту.

Платежи от юридический лиц к физическим.

В официальный реестр операторов платежных систем Hello Pay внесена 15 апреля 2022.

Кому принадлежит Hello Pay

Почти вся платежная система (99,92%) принадлежит ООО «Лоджгейт менеджмент энд сейлс». Генеральным директором последнего выступает Альфия Абдурахманова.

Сайт у новой платежной системы hellopay.online скоро заработает (пока идет переадресация с главной на раздел с тарифами и правилами), возможно выйдет в свет и приложение Hello Pay.

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